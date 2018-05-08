Украинцы перечислили основные проблемы в стране

Три четверти граждан Украины недовольны действиями властей. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, опубликованные на сайте организации.

Материалы по теме Получили по достоинству Дерзкие триумфаторы и падшие герои Майдана

В частности, 75,3 процента опрошенных уверены, что власть ведет страну в скорее неправильном направлении. С верностью выбранного курса скорее согласны 10,4 процента, не определились 14 процентов респондентов.

Первоочередной проблемой, которая требует решения, граждане назвали войну в Донбассе — 61,7 процента опрошенных высказались за ее скорейшее завершение. На недостаток рабочих мест пожаловались 33,5 процента, недовольство низкими зарплатами и пенсиями выразили 31,9 процента. Необходимость усилить борьбу с коррупцией отметили 29 процентов респондентов, на снижение тарифов на коммунальные услуги выразили надежду 19,1 процента украинцев.

Опрос проводился по всей Украине, за исключением территорий, контролируемых самопровозглашенными народными республиками, с 9 по 19 апреля. В исследовании приняли участие более двух тысяч человек. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!