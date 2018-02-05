Украина в рейтинге уровня жизни оказалась между Бангладеш и Буркина-Фасо

Британский аналитический центр The Legatum Institute в понедельник, 5 февраля, опубликовал ежегодный рейтинг The Legatum Prosperity Index (индекс процветания). Россия и Украина оказались в нем во второй половине списка.

Государства расположены в рейтинге на основе результатов опросов их граждан относительно состояния девяти критериев: качество экономики, деловая среда, управление, образование, здравоохранение, безопасность, личная свобода, социальный капитал и окружающая среда.

Россия получила в рейтинге 101-е место, опередив Таджикистан, но уступив Индии. Украина занимает 112-ю строчку, опережая Буркина-Фасо и уступая Бангладеш. Между Россией и Украиной расположились Замбия, Танзания, Сенегал и Малави.

Всего в списке 149 стран. Первую десятку рейтинга представляют Норвегия, Новая Зеландия, Финляндия, Швейцария, Швеция, Нидерланды, Дания, Канада, Австралия и Великобритания. Замыкают список Бурунди, Ангола, Ирак, Демократическая Республика Конго, Мавритания, Чад, Афганистан, Судан, Центральноафриканская Республика и Йемен.

В январе Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) подготовили доклад для Совета Безопасности ООН, в котором Украина вошла в число стран, где отмечается нехватка продовольствия. В докладе упоминаются 16 государств, в которых специалисты обнаружили нехватку продовольствия. Кроме Украины, в этот список попали Афганистан, Бурунди, Гаити, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Ирак, Йемен, Либерия, Ливан, Мали, Сирия, Сомали, Судан, Центральноафриканская Республика и Южный Судан. Проблематичная ситуация наблюдается также на трансграничной территории на озере Чад.

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