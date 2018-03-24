Украинцы устали от Украины

Большинство украинцев — 84 процента — устали ждать помощи от государства и рассчитывают только на себя и своих родных. Об этом, как пишет журнал «Новое Время», свидетельствуют результаты опроса, проведенного в Киеве, Одессе, Харькове и Львове компанией «Украинская маркетинговая группа» (UMG) совместно с министерством информационной политики.

Украинцы теперь больше ориентированы на поиск дополнительного заработка: более 80 процентов граждан готовы поменять престижную работу на высокооплачиваемую, а почти 70 процентов — поменять интеллектуальный и духовный рост на возможность больше зарабатывать.

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В отличие от европейцев, у которых уходит на еду 12 процентов семейного бюджета, жители Украины тратят на нее 74 процента. «Поэтому гедонизм по‑украински — это финансово расслабленный отдых в выходные после аскетичной рабочей недели», — отмечает издание.

Авторы исследования удивлены результатами. «Начиная с 1990-х годов социология говорила о том, что украинцы — нация экстерналов, то есть людей, которые полагаются на внешние обстоятельства и предпочитают избегать ответственности за свою судьбу и страну», — пишут они. Считалось, что граждане Украины отличаются от жителей Западной Европы и США, которые берут на себя ответственность за все, что происходит в их жизни.

По мнению замдиректора Института социологии НАН Украины Евгения Головахи, в настоящее время украинцы более чем когда-либо чувствуют себя гражданами своей страны, они готовы рисковать и могут приспосабливаться к любым жизненным неурядицам. В то же время они стали значительно большими патриотами, чем несколько лет назад, уверена Наталья Бухалова, генеральный директор UMG.

По данным опроса Research & Branding Group, большинство работающих жителей Украины — 85 процентов — недовольны своей заработной платой. Только 12 процентов удовлетворены доходом.

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