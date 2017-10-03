Каждый третий украинец пожелал эмигрировать

Более трети украинцев — 35 процентов — хотели бы выехать за границу для постоянного проживания, 61 процент не выразили такого желания. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг». Текст исследования опубликован на сайте группы.

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Подчеркивается, что за год число желающих уехать из страны увеличилось на 5 процентов. 64 процента потенциальных мигрантов стремятся за границу для улучшения условий жизни, 34 процента хотят обеспечить лучшее будущее для своих детей, 23 процента готовы на это из-за отсутствия достойной работы. 12 процентов намерены получить лучшее образование, 8 процентов не чувствуют себя в безопасности на Украине.

Опрос проводился социологами с 8 по 18 сентября 2017 года по заказу Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству. Всего опрошено 1200 респондентов. Ошибка погрешности составляет не более 2,8 процента.

В начале июня группа «Рейтинг» опубликовала результаты исследования, согласно которому большинство жителей Украины — 85 процентов — считают, что страна находится в состоянии хаоса. При этом 65 процентов опрошенных главными причинами этого назвали непрофессионализм и коррупцию в действующей власти.