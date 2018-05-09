«Советский спорт» цинично пошутил над «Авангардом» и разозлил соцсети

Сотрудник «Советского спорта» неудачно пошутил в Twitter над курским «Авангардом» после матча с «Тосно». Он сравнил поражение клуба с гибелью подводной лодки «Курск». Позже пост был удален, скриншот записи публикует Telegram-канал «Мутко против».

«Курск не всплыл», — написал SMM-специалист издания.

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Пользователи соцсетей потребовали немедленно удалить пост и обрушились на «Советский спорт» с оскорблениями, угрозами и жесткой критикой.

Издание позже разместило в Twitter другую запись: «Приносим извинения всем, кого оскорбил неадекватный и ничем не оправданный твит по итогам финала Кубка РФ по футболу. Виновные наказаны».

Ранее 9 мая «Тосно» обыграл курский «Авангард» в финале Кубка России. Матч состоялся в Волгограде и завершился победой команды Дмитрия Парфенова со счетом 2:1. Решающий мяч на 80-й минуте встречи забил Резван Мирзов.

Атомная подводная лодка «Курск» потерпела крушение в Баренцевом море в 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа, находившихся на борту, погибли.

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