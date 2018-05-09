Посольство Латвии в Москве закидали дымовыми шашками

На посольство Латвии в Москве совершено нападение. Диппредставительство атаковали дымовыми шашками. Об этом сообщает телеканал «360», публикуя видеозапись случившегося.

По предварительным данным, правонарушение совершили сторонники запрещенной в России Национал-большевистской партии. Полиция задержала двух человек.

Отмечается, что нападавшие таким образом пытались выразить протест против задержания латвийского политика и правозащитника Владимира Линдермана, который выступает за сохранение в Латвии преподавания на русском языке.

Как отмечают «Вести», Линдермана задержали 8 мая в рамках уголовного процесса против бывшего депутата Европарламента, лидера Русского союза Латвии Татьяны Жданок. Она в свою очередь стала фигурантом дела после вселатвийского родительского собрания, в котором участвовали более 900 человек. Полиция считает, что во время публичного мероприятия, возможно, осуществлялись какие-либо противоправные действия.

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