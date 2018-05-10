В России запретили блокировать сайты без ведома их владельцев

Верховный суд (ВС) России обязал другие суды взаимодействовать с владельцами и авторами интернет-ресурсов, которым грозит блокировка. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В ходе подготовки [подобного] административного дела к судебному разбирательству судья определяет иных лиц, права и законные интересы которых может затронуть судебное решение», — говорится в кассационном определении, представленным судом в ходе рассмотрения дела о сайте bitcoininfo.ru.

Согласно опубликованной информации, суд обязан привлекать владельцев интернет-ресурсов и авторов размещенной на них информации к участию в деле, а также сообщать им о времени и месте судебного заседания.

Подобное решение было принято после жалобы владельца сайта bitcoininfo.ru Николая Тошнокурова, которого не допустили к рассмотрению дела о блокировке его собственного ресурса по заявлению прокуратуры. Апелляционная инстанция заявила, что Тошнокуров «не является лицом, участвующим в деле, к участию в деле не привлекался, вопрос о его правах и обязанностях судом не разрешался», поэтому обжаловать решение суда первой инстанции он не может.

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