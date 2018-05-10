На Украине разработают план «деоккупации» Донбасса

Министерство внутренних дел Украины к лету 2018 года должно разработать план «деоккупации» неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей страны. Об этом в четверг, 10 мая, заявил глава МВД Арсен Аваков, передает «Интерфакс».

«Уже летом мы должны иметь этот документ на руках. Он будет включать две части: подготовительную и практическую. Основная цель плана — освобождение временно оккупированных территорий, восстановление конституционного строя Украины, защита прав и свобод наших граждан», — сказал Аваков.

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Министр добавил, что силовики должны привлекать общественность к обсуждению плана и информировать население на каждом его этапе. Советник Авакова Иван Варченко отметил, что рабочая группа выделила «все вызовы и угрозы на временно оккупированных территориях».

«Рабочая группа, которая работала над этим планом, обнаружила все вызовы. В частности, уголовного, социально-экономического характера, связанные с ведением боевых действий, информационные, культурные и политические. А также разработали пути их преодоления», — сообщил он.

Аваков призвал правоохранительные органы детально проработать все пункты плана и в ближайшее время подать свои замечания. «Мы должны быть готовы к тому, что надо будет прийти на освобожденную территорию и сразу начинать работу. Каждое из наших подразделений должно ее понимать. У нас есть уже подобный опыт на таких территориях и, как показывает практика, очень часто наши специалисты решают не только вопросы безопасности, а также бытовые проблемы местного населения», — заявил министр.

В середине апреля Аваков раскрыл свой план «деоккупации» Донбасса. По его мнению, территорию под контроль Киева следует возвращать поэтапно. «План называется "тактика мелких шагов, которым аплодируют все". Заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района. Внутрь этой вернувшейся в Украину территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему закону», — говорил он. Главная задача Киева на этих территориях — сформировать переходную администрацию, считает Аваков.

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