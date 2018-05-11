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Объявлен капитан сборной России на домашнем чемпионате мира

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Игорь Акинфеев

Вратарь Игорь Акинфеев будет капитаном сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира. Об этом сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов, слова которого приводит «Чемпионат.com».

«Капитаном будет Акинфеев», — заявил специалист. Ранее 11 мая Черчесов назвал имена 35 футболистов, которые будут готовиться к мундиалю. В их число вошли семеро спортсменов, которые не попали в список тех, кто будет вызван на тренировочный сбор в Новогорске.

«С первого дня мы рекламировали, что двери в сборную открыты для любого игрока. Те футболисты, которые попали в расширенный список, они тоже члены команды. Для них будет подготовлен специальный план тренировочного процесса, поскольку им тоже надо быть готовыми, быть в хорошем состоянии на случай, если они понадобятся», — отметил тренер.

Окончательная заявка должна быть сформирована до 4 июня. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Российская сборная на групповом этапе встретится с командами Египта, Уругвая и Саудовской Аравии.

Акинфеев выступает в составе сборной России с 2004 года. За это время он провел 101 матч и пропустил 83 мяча. Вместе с командой он в 2008 году стал бронзовым призером чемпионата Европы.

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