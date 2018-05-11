Объявлен капитан сборной России на домашнем чемпионате мира

Вратарь Игорь Акинфеев будет капитаном сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира. Об этом сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов, слова которого приводит «Чемпионат.com».

«Капитаном будет Акинфеев», — заявил специалист. Ранее 11 мая Черчесов назвал имена 35 футболистов, которые будут готовиться к мундиалю. В их число вошли семеро спортсменов, которые не попали в список тех, кто будет вызван на тренировочный сбор в Новогорске.

«С первого дня мы рекламировали, что двери в сборную открыты для любого игрока. Те футболисты, которые попали в расширенный список, они тоже члены команды. Для них будет подготовлен специальный план тренировочного процесса, поскольку им тоже надо быть готовыми, быть в хорошем состоянии на случай, если они понадобятся», — отметил тренер.

Окончательная заявка должна быть сформирована до 4 июня. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Российская сборная на групповом этапе встретится с командами Египта, Уругвая и Саудовской Аравии.

Акинфеев выступает в составе сборной России с 2004 года. За это время он провел 101 матч и пропустил 83 мяча. Вместе с командой он в 2008 году стал бронзовым призером чемпионата Европы.

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