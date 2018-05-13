В США сравнили свое гиперзвуковое оружие с российским

США практически сравнялись с Россией и Китаем в разработке гиперзвукового оружия, так как Вашингтон сосредоточен на создании неядерных ракет. Об этом сообщается в материале американского телеканала CNBC.

Ранее, отмечает автор, военное руководство Соединенных Штатов неоднократно утверждало, что страна отстает от восточных государств в этом вопросе и, вероятно, неспособна отразить удар гиперзвуковых ракет. Военный эксперт Зои Стэнли-Локман, мнение которого приводит телеканал, отмечает, что у США другая цель: если Москва и Пекин занимаются ядерными разработками, то Вашингтон фокусируется на неядерных.

Материалы по теме Русский удар: Путин показал новейшие ракеты Что известно о самом страшном оружии России

Стэнли-Локман поясняет, что неядерные гиперзвуковые ракеты нацелены на поражение более мелких целей, поэтому для них точность важна, а для ядерных — нет. Таким образом, США могут обогнать конкурентов.

Это касается и дальности, добавляет специалист по ядерным технологиям Фонда Карнеги Джеймс Эктон. «Например, в рамках самой успешной американской научно-исследовательской программы по ускоренному продвижению оружия была запущена ракета на четыре тысячи километров. Похожая китайская ракета пролетела меньше двух», — сказал он.

В апреле стало известно, что ВВС США заключили с Lockheed Martin контракт на 928 миллионов долларов, предполагающий создание первой американской гиперзвуковой управляемой ракеты, сообщает FlightGlobal.

В марте президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил о проведенных в стране испытаниях гиперзвукового ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, который «отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз». Речь идет о комплексе «Авангард».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!