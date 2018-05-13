Российские тхэквондисты стали первыми в Европе

Сборная России по тхэквондо заняла первое место в медальном зачете на первенстве Европы, который завершился в Казани. Об этом сообщает «Р-Спорт».

13 мая прошли финалы в четырех весовых категориях. Владислав Ларин завоевал золотую медаль в весовой категории до 87 килограммов. Серебряные награды досталась Роману Кузнецову (свыше 87 кг) и Арине Животковой (до 73 кг). Бронзу примерили Ольга Иванова (свыше 73 кг), Олег Кузнецов и Юрий Кириченко. Оба спортсмена выступали в категории свыше 87 килограммов.

Всего в активе национальной команды 15 медалей. Четыре из них — золотые. Также россияне выиграли пять серебряных медалей и шесть бронзовых. Второе место в медальном зачете досталось туркам с девятью медалями, три из которых золотые. Третьей сильнейшей сборной признана команда Хорватии. В активе спортсменов из этой страны восемь наград, из них также три золотые медали.

Чемпионат Европы по тхэквондо проходил с 10 по 13 мая в Казани.

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