Чеченские дети устроили побоище за бесплатные велосипеды

оащдаьа аддаь / YouTube

Во время торжественного открытия отреставрированного и благоустроенного города Шали в Чечне подростки устроили драку за бесплатные велосипеды. Видеозапись инцидента опубликовал в своем YouTube-канале один из очевидцев.

В рамках мероприятия было роздано около тысячи велосипедов различных марок, размеров и цветов — они были куплены региональным общественным фондом имени Ахмата Кадырова. Выдача подарков вызвала ажиотаж родителей и детей, который вскоре перерос в массовую истерию.

Масштабная реконструкция Шали проводилась с ноября 2017 года. В городе отремонтировали инженерные коммуникации, более 800 частных домов, проложили десятки километров новых дорог, озеленили территории и построили комплекс «Шали-Сити».

Во время Первой чеченской войны в 1994-1996 годах Шали был практически разрушен в результате бомбардировок, погибли сотни местных жителей.

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