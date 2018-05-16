Мужчины смогут бриться в душевой кабине

Бренд Braun представил свой первый универсальный набор для мужского стайлинга. Это серия моделей с наборами функций «6 в 1», «7 в 1», «8 в 1» и «9 в 1». Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда.

В каждый набор входят от шести до девяти дополнительных насадок и аксессуаров с разными функциями, предназначенных для ухода за лицом и телом. Их мужчина может использовать самостоятельно в домашних условиях. Некоторые модели предназначены для использования в душевой кабине.

Фото: Braun 1 /8

В комплекте с моделями MGK 3080 «9 в 1» и в MGK 3060 «8 в 1» поставляется также бритва Gillette Fusion ProGlide.

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Braun — дочерний бренд корпорации Procter & Gamble. Основан в 1921 году в Германии. Занимается разработкой и производством широкого спектра малых бытовых электроприборов, в том числе электрических бритв и инструментов для стайлинга. В 2016 году Braun выступил в качестве партнера Лондонского фестиваля дизайна. В 2018 году российским лицом бренда стал полузащитник московского «Спартака» и сборной команды России Роман Зобнин.

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