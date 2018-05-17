Нападающий исполнил удар параллельно воротам в финале Лиги Европы

Нападающий «Марселя» Клинтон Н'Джие исполнил удар параллельно воротам в финале Лиги Европы с «Атлетико». Видеозапись опубликована в Twitter.
На 87-й минуте партнер скинул мяч в штрафной площади испанцев, и вышедший на замену Н'Джие попытался пробить внешней стороной стопы. В результате мяч улетел за боковую линию.
В финальном матче «Атлетико» одержал разгромную победу — 3:0. Дубль оформил Антуан Гризманн, Окончательный счет во встрече установил капитан испанской команды Габи Фернандес.
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