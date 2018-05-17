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Челябинцы избили французскую писательницу из-за геев

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Астрид Вендландт

Французская писательница Астрид Вендландт обратилась в полицию после избиения в Челябинской области. Об этом сообщает телеканал НТВ.

По словам Вендландт, ее и ее друга Жана Филиппа избили на Урале из-за неправильно понятой фразы.

«Я была с другом Жаном Филиппом, который так похож на Бельмондо. Мы все европейцы такие кривые, аморальные люди, источник разврата, неадекватные, они придумали такую историю, что я хотела туда геев возить. А вообще, у меня нет друзей-геев», — рассказала она.

Писательница собиралась провести несколько месяцев на Урале, приехала в поселок Александровка и хотела подружиться с местными.

«Это ужас здесь был! Они появились подобно трем демонам, один был с кастетом. Я орала "помогите", но на помощь никто не пришел», — добавила Вендландт.

В апреле сообщалось, что норвежская писательница проехала вокруг России и предсказала крах страны.

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