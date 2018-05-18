Военные НАТО погибли при взрыве в Донбассе

При взрыве на минном поле в районе подконтрольной Киеву Авдеевки погибли трое военнослужащих НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оперативном командовании ДНР.

Отмечается, что инцидент произошел в ходе посещения НАТОвскими военнослужащими линии боевого соприкосновения в сопровождении украинских силовиков в районе Авдеевки.

«Командование ВСУ целенаправленно завело гостей на свое минное поле, где автомобиль с иностранцами подорвался на мине", — говорится в сообщении.

По словам источника, погибли военнослужащие НАТО из Канады. Двое военных из США получили ранения. Также есть информация о ранении трех сопровождавших из числа украинских силовиков.

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