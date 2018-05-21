96-летнего миллионера и филантропа обвинили в домогательствах молодых сиделок

Живущего в Австралии 96-летнего миллионера и филантропа Аарона Кляйнлира (Aron Kleinlehrer) обвинили в домогательствах двух молодых сиделок. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Ухаживающие за стариком женщины, одной из которых 21 год, а другой 32, заявили, что Кляйнлир целовал их в губы, а также трогал их за грудь, ягодицы и промежность.

Адвокат мужчины Нэнси Михаэль (Nancy Mikhaiel) отметила, что перед судом ее подзащитному необходимо провести медицинские обследования: магнитно-резонансную томографию и снимки мозга, чтобы убедиться в его дееспособности.

Миллионера неоднократно обвиняли в непристойном поведении: он был трижды обвинен в насильственных действиях сексуального характера, один раз предстал перед судом за домогательства с отягчающими обстоятельствами и четыре — за домогательства с отягчающими обстоятельствами с применением насилия. Во всех процессах мужчина был признан невиновным.

Кляйнлир родился в Польше и иммигрировал в Австралию в 1949 году. Он получил орден Австралии в 2018 году за вклад в строительство школ и поддержку австралийской оперы, сиднейского симфонического оркестра и австралийского балета.

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