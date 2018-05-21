Дамаск освободили от боевиков ИГ

Правительственная армия Сирии зачистила последний оплот боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на юге Дамаска. Об этом в понедельник, 21 мая, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на сирийский военный источник.

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Таким образом, столица Сирии оказалась полностью освобождена от террористов из ИГ. Отмечается, что правительственные отряды со стороны лагеря беженцев «Ярмук» и с южного пригорода Дамаска соединились в Эль-Хаджр-аль-Асвад, «подавив последние очаги сопротивления террористов».

Сообщалось, что «Ярмук» и Эль-Хаджр-аль-Асвад были последним оплотом боевиков ИГ в Дамаске. Столица Сирии была зоной боевых действий с 2011 года.

Ранее 21 мая сообщалось, что бойцы штурмовых отрядов сирийской армии зачищают «каждое уцелевшее здание и входы в небольшие тоннели, сделанные террористами между улицами».

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