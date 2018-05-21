Кудрин рассекретил гостайну о снятых с постов 40 генералах

Бывший глава Минфина, руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что наличие знакомств и связей в бизнесе и госструктурах не помешает ему беспристрастно руководить проведением проверок Счетной палаты. Соответствующее заявление он сделал на заседании думского комитета по регламенту в понедельник, 21 мая, передает ТАСС.

«Служба обязывает. Надо быть достаточно строгим в реализации ее предписаний», — сказал Кудрин в ответ на вопрос депутатов, сможет ли он выполнять свои обязанности на новом посту, если проверки коснутся, к примеру, вице-премьеров.

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В доказательство своих слов Кудрин напомнил о временах работы во главе контрольного управления президента России, руководителем которого он был в 1996-1997 годах.

«Тогда мы впервые провели проверки МВД и министерства обороны. Тогда результаты этих проверок были засекречены и носили характер государственной тайны по ряду вопросов, но сейчас время прошло, и я могу сказать, что в результате проверки в МВД 40 генералов были смещены или понижены в должности», — сказал он.

Вопрос о назначении Кудрина председателем Счетной палаты Госдума рассмотрит на заседании 22 мая. Ранее его кандидатуру для назначения на должность внес президент Владимир Путин.

17 мая нижняя палата парламента досрочно освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты.

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