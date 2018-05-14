Кудрин рассказал о планах после возвращения во власть

Глава совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин определил четыре основополагающих принципа работы в Счетной палате в случае его утверждения на посту главы ведомства. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Во-первых, необходима «четкая увязка» стратегических целей и результатов управления с бюджетными механизмами, в том числе с механизмами государственных программ и национальных проектов, считает Кудрин. «Современное управление государственными инвестициями — один из важнейших элементов перехода к новому качеству экономики... Вопрос не только в том, потрачены ли деньги в соответствии с процедурами, но и в том, приближают ли эти расходы нас к национальным целям, ведут ли к сущностным изменениям в жизни граждан страны», — пишет Кудрин.

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Работа контрольного ведомства предполагает открытость аудита, подчеркнул он. «В частности, Счетная палата должна открыто и непрерывно информировать общество о ходе реализации поставленных национальных целей и стратегических задач. Кроме того, в последние годы мы создавали и апробировали механизмы открытого, инициативного бюджетирования, чтобы граждане активнее участвовали в бюджетном процессе и контроле над ним», — отметил глава совета ЦСР.

Для борьбы с коррупцией необходимо прежде всего создавать механизмы предотвращения коррупции и «максимально снижать для нее возможности», считает Кудрин. «Добавлю, что в последние годы под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой Счетная палата уже во многом руководствуется этими принципами, активно и заметно работает. Исходя из этих соображений я согласился на выдвижение на должность председателя Счетной палаты Российской Федерации», — написал он.

Ранее «Интерфакс» сообщил, что Кудрин согласился занять пост руководителя Счетной палаты.

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