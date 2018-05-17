Голикова расплакалась после ухода из Счетной палаты

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Госдума досрочно освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Представление об освобождении Голиковой внес на рассмотрение нижней палаты парламента президент Владимир Путин в связи с тем, что ранее премьер-министр Дмитрий Медведев предложил ей пост вице-премьера по социальной политике.

После голосования депутатов Голиковой предоставили слово, она поблагодарила коллег за работу. Завершая выступление, Голикова расплакалась.

Думские фракции 17 мая представят кандидатуры на освободившуюся должность главы Счетной палаты в совет нижней палаты парламента. Поддержанные советом кандидатуры будут направлены президенту.

Фракция «Единая Россия» предложит главу совета Центра стратегических разработок, бывшего министра финансов Алексея Кудрина, «Справедливая Россия» — председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. От КРПФ может быть предложена кандидатура первого заместителя председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова, от ЛДПР — аудитора Счетной палаты Максима Рохмистрова, пишет агентство.

Кудрин 11 мая согласился возглавить Счетную палату.

Председатель Счетной платы назначается сроком на шесть лет. Госдума предлагает главе государства не менее трех кандидатов, из которых президент выбирает одного и вносит на утверждение депутатов.

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