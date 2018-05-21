Стало известно о страхах Трампа из-за встречи с Ким Чен Ыном

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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп беспокоится по поводу саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, запланированным на 12 июня. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на собственные источники.

В частности, глава государства переживает, что встреча может обернуться политическим позором, отмечает газета. Хозяин Белого дома уточняет у помощников, стоит ли ему вообще брать на себя этот риск.

По словам собеседников The New York Times, президент США был крайне рассержен заявлением Пхеньяна о готовности отказаться от участия в переговорах. Трамп звонил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ины для того, чтобы выяснить, почему слова Кима противоречат тому, что он говорил ранее.

При этом советники президента США посетовали на то, что американский лидер проявляет слишком большую заинтересованность в предстоящем саммите. Они также не уверены, насколько сильно президент осведомлен по части северокорейской ядерной программы.

18 мая Трамп предупредил Чен Ына о возможном повторении «ливийского сценария», если двум странам не удастся договориться. По словам президента США, судьба лидера Ливии Муамара Каддафи не постигнет Кима, если тот сдержит обещание избавиться от ядерного оружия.

Встреча двух лидеров должна состояться 12 июня в Сингапуре. Однако 16 мая в Пхеньяне отметили, что могут пересмотреть свое участие в саммите КНДР — США. Это связано с тем, что Северная Корея не желает вести переговоры со страной, которая, по ее мнению, требует в одностороннем порядке отказаться от ядерного оружия.

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