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Месси лишил лучшего нападающего Италии чемпионата мира

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Мауро Икарди

Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди не попал в состав сборной Аргентины, который поедет на чемпионат мира 2018 года. Список игроков опубликован в Twitter-аккаунте «альбиселесте».

В числе 23-х футболистов оказались четверо нападающих: Гонсало Игуаин, Паоло Дибала (оба — «Ювентус»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити») и Лионель Месси («Барселона»). По сообщениям СМИ, с последним у Икарди возник конфликт. Месси обижен на партнера за то, что он увел жену у его друга Макси Лопеса, поэтому запретил тренерам сборной вызывать его в состав национальной команды.

Икарди — лучший бомбардир чемпионата Италии сезона-2017/2018. В 34 играх он забил 29 мячей. В составе сборной Аргентины 25-летний форвард не играл с ноября 2017-го. Всего за национальную команду он провел четыре матча. Месси — капитан сборной Аргентины. С 2005 года он сыграл в 123 матчах за команду, забил 61 мяч.

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