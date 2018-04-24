Месси воспротивился переходу Неймара в «Реал»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рекомендовал бывшему одноклубнику, форварду «Пари Сен-Жермен» Неймару, не подписывать контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщает Don Balon.

По информации издания, Неймар встретился с аргентинцем и попросил у него совета. Месси выразил мнение, что лучшим вариантом для бразильского форварда станет английский «Манчестер Юнайтед». Аргентинец заявил, что не выдержит, если его друг будет выступать в сливочной футболке соперников.

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В середине марта сообщалось, что Неймар попросил отца начать переговоры по переходу в «Реал». Бразилец выражал недовольство уровнем французского чемпионата. Пресса также называла каталонскую «Барселону» одним из вариантов для продолжения карьеры форварда.

Бразильский нападающий перешел в ПСЖ из «Барселоны» за рекордную сумму в 222 миллиона евро. В текущем сезоне в активе Неймара 28 голов в 30 матчах во всех турнирах.

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