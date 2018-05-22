Отставку Ройзмана сочли подтверждением эффективности института сити-менеджера

Cитуация с отставкой мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана подтвердила эффективность института так называемого сити-менеджера, заявил директор департамента информационной политики Свердловской области Александр Иванов. Его слова во вторник, 22 мая, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Администрация города продолжает полноценно работать и принимать необходимые для жизнедеятельности столицы Урала решения», — сказал он.

Иванов подчеркнул, что процедура отставки градоначальника будет проходить согласно уставу города. «Юридически глава Екатеринбурга свой пост не покидал. Сейчас можно говорить лишь о заявлениях. Устав Екатеринбурга, нормативно-правовые акты вполне полно описывают процедуру. Давайте подождем решение Думы, которое она примет на основании официального заявления», — добавил он.

Ранее во вторник Евгений Ройзман на заседании городской думы объявил об уходе с поста главы Екатеринбурга. Он пояснил, что считает закон об отмене прямых мэрских выборов антиконституционным.

Соответствующий тип голосования отменили в Екатеринбурге в начале апреля. Теперь главу города будут избирать не жители, а избранные депутаты городской думы.

Ройзмана избрали в 2013 году. Срок его полномочий истекает в сентябре 2018 года.

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