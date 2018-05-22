Чемпиона мира и Европы по футболу заподозрили в связях с мафией

Бывшего вратаря итальянского «Наполи» и сборной Испании Пепе Рейну заподозрили в связях с неаполитанской мафией. Об этом сообщает Football Italia.

Игрок был вызван в суд вместе с бывшими игроками «Наполи» Паоло Каннаваро и Сальваторе Ароникой для дачи показаний о «поддержании ненадлежащих отношений» с осужденными Габриэле Эспозито, а также его братьями Франческо и Джузеппе, членами группировки каморра.

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В мае было объявлено, что Рейна продолжит карьеру в «Милане». Он выступал за «Наполи» с 2015 года, до этого он был вратарем «Баварии» и «Ливерпуля». Также игрок выступал за «Барселону». Вместе со сборной Испании Рейна стал чемпионом мира (2010) и дважды — чемпионом Европы (2008 и 2012).

Каморра входит в число четырех крупнейших итальянских преступных кланов. Ее деятельность не ограничивается Неаполем и его окрестностями и охватывает, помимо Италии, еще несколько стран. Группировка промышляет преимущественно контрабандой и торговлей наркотиками. В связях с ней также подозревался аргентинец Диего Марадона.

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