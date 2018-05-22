Путин распорядился создать НКО во благо россиян

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 22 мая.

Новая организация нужна для «создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан», говорится в указе.

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Учредителем организации является Управление делами президента, а ее имущество будет формироваться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также пожертвований.

Путин также поручил Управлению делами утвердить устав организации, предусмотрев в нем, в частности, что «члены высшего органа управления и единоличный исполнительный орган некоммерческой организации назначаются Администрацией президента».

В конце февраля Владимир Путин подписал распоряжение о выделении восьми миллиардов рублей на поддержку некоммерческих организаций, реализующим социально значимые инициативы и проекты в сфере защиты прав и свобод человека.

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