Путина попросили проверить массовые блокировки Роскомнадзора

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев предложил проверить действия Роскомнадзора при массовых блокировках. Как сообщает ТАСС, контролером ущерба от ограничений доступа должна выступить Генпрокуратура.

Инициатива Мариничева внесена в доклад «Книга жалоб и предложений российского бизнеса» бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Адресат документа — президент России Владимир Путин.

«При проведении блокировок информации Роскомнадзор не проводит оценок "сопутствующего" причиненного им ущерба», — заявил интернет-омбудсмен, добавив, что надзорное ведомство руководствовалось «собственной интерпретацией судебных решений».

Мариничев уверен, что массовые ограничения, затронувшие несколько десятков миллионов адресов, привели к проблемам интернет-сектора. Особенный урон отрасли нанесли проблемы с доступом к банкам и государственным информационным ресурсам. Интернет-омбудсмен подразумевает попытки ведомства ограничить доступ к сервису Telegram на территории России.

Ранее сотрудники Роскомнадзора предпринимали попытки веерно заблокировать Telegram, внося в реестр запрещенной информации крупные подсети, принадлежащие Google и Amazon. Это привело к ограничению доступа к миллионам IP-адресов. Позднее надзорное ведомство отказалось от подобной тактики.

Мессенджер был заблокирован решением Таганского районного суда Москвы от 13 апреля. Причиной стал отказ администрации сервиса предоставить ФСБ ключи шифрования, необходимые для чтения переписки. Обязанность предоставлять алгоритм спецслужбам содержится в антитеррористическом пакете законов (известном как «закон Яровой»), принятом Госдумой в июне 2016 года.

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