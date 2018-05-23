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Зрители засмеяли «голого» гостя утреннего шоу

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Телезрители утреннего шоу «Доброе утро, Британия» (Good Morning Britain) посмеялись над приглашенным ведущим Беном Фоглом (Ben Fogl), который якобы пришел на эфир без штанов. Об этом сообщает The Sun.

Мужчина посетил студию, чтобы рассказать о недавнем покорении Эвереста. Однако он надел очень короткие шорты, которые слишком сильно оголили его ноги. Поэтому, когда он сидел в кресле, со стороны казалось, будто на нем вообще не было одежды ниже пояса.

Пользователи соцсетей моментально принялись выкладывать скриншоты эфира с очевидными вопросами про «голого» ведущего. «Кто-то забыл сказать Фоглу, чтобы он надел какие-нибудь штаны?» — шутили комментаторы.

«Кто-нибудь хочет сказать Бену Фоглу очевидную вещь?» — иронизировал другой пользователь.

Через некоторое время такими же вопросами задались и сами ведущие шоу, которые спросили у гостя, как ему удалось получить такой загар на ногах при покорении Эвереста, явно намекая на длину его шорт. «Я не думал, что вы посадите меня на кресло. Я надеялся сидеть за столом», — прокомментировал ситуацию Фогл.

В конце апреля американский телеведущий канала KTVU Фрэнк Сомервилль (Frank Somerville) рассказал, что обычно дикторы закатывают брюки или надевают шорты, когда сидят за столами, так как кондиционеры не всегда справляются с работой.

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