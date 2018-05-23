Украинскую диаспору решили бросить на российские посольства

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко полагает, что украинская диаспора поможет в освобождении находящихся в России граждан Украины, которых Киев считает политзаключенными. Об этом она заявила во время заседания парламента страны в среду, 23 мая, передает газета «Сегодня».

«Десятый день голодает [признанный российским судом виновным в подготовке терактов] Олег Сенцов, крымчанин, украинец, который требует от путинского режима освобождения всех политических узников Кремля. В российских тюрьмах удерживаются более 60 украинцев и крымских татар, к которым часто даже не пускают консулов», — сказала она.

Геращенко также выразила уверенность в том, что президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Россию 25 мая затронет тему граждан Украины в российских тюрьмах. «Но мы призываем весь мир давить на РФ с одним требованием — освободить украинцев. [Депутат Верховной рады] Ирина Подоляк выступила с очень правильной инициативой — обратиться к украинской диаспоре по всему миру, чтобы диаспора провела пикеты и митинги возле российских посольств с требованием освободить политических узников Кремля. Дорогая диаспора, сегодня нам нужен твой голос», — добавила вице-спикер Рады.

20 мая украинский МИД потребовал освободить несколько десятков граждан страны, которые, по мнению Киева, находятся в России в качестве политических заключенных. В начале апреля представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко предложила освободить 23 российских граждан, «отбывающих наказание за тяжкие преступления против суверенитета и территориальной целостности Украины» в обмен на аналогичный шаг со стороны Москвы.

В частности, речь шла о деле украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает 20-летний срок в колонии «Белый медведь» в Ямало-Ненецком автономном округе. Сотрудники ФСБ задержали его 11 мая 2014 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. В середине мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, обвинения в свой адрес режиссер отрицает.

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