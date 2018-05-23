Бывшего мэра Ялты и члена ОПГ «Греки» Андрея Ростенко отправили в СИЗО

Басманный суд Москвы арестовал до 21 июля бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По ее словам, мера пресечения избрана по ходатайству следствия.

О задержании Ростенко в Москве стало известно 22 мая. По оперативным данным, чиновник входил в организованную преступную группировку «Греки» города Симферополя, был в ней бойцом. После вступления в должность мэра в ноябре 2014 года Ростенко занимался незаконным отчуждением земель в пользу банды. 7 июля 2017 года он покинул свой пост.

На тот момент был установлен один эпизод преступления, в настоящее время следователи установили еще несколько фактов незаконной деятельности Ростенко.

ОПГ «Греки» возникла в Крыму в середине 1980-х годов, свое название она получила из-за составлявших костяк банды этнических меньшинств.

Глава Крыма Сергей Аксенов расценил задержание Ростенко как провокацию против властей республики и «чей-то заказ», передает «Интерфакс». Он напомнил, что лично отстранил Ростенко от работы «за неэффективное управление администрацией» Ялты, а следственные органы по его обращению проверяют деятельность городской администрации.

«Но это вовсе не означает, что я буду допускать беспредел в отношении должностных лиц по конкретным эпизодам, в которых полностью отсутствует состав преступления», — подчеркнул глава Крыма.

По его словам, в деле Ростенко фигурирует земельный участок в Ялте площадью 26 соток, который должны были передать санаторию МВД. Участок в муниципальной собственности, никогда из нее не выбывал, попыток продажи не было, отметил Аксенов, назвав «непрофессиональным возбуждение уголовного дела». Он считает незаконным задержание Ростенко и будет требовать привлечь виновных.

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