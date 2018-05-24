Выбран девиз сборной России на чемпионат мира по футболу

Стали известны девизы сборных стран-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Девиз национальной команды России — «Играй с открытым сердцем». Он будет размещен на автобусе сборной.

Слоганы соперников россиян по группе: «Когда вы говорите про Фараонов, мир должен встать и слушать» — у Египта, «Рыцари пустыни» — у Саудовской Аравии, «Солнце сияет в России на светло-голубом небе» — у Уругвая.

Германия — «Давайте вместе напишем историю».

Англия — «Сделайте нас победителями».

Бразилия — «Больше, чем 5 звезд, 200 миллионов сердец».

Аргентина — «Вместе за мечтой».

Остальные девизы представлены на сайте ФИФА.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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