Участники ПМЭФ решили подзаработать на подарках организаторов

Сервис интернет-объявлений «Юла» проанализировал, как участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и жители Петербурга решили заработать на мероприятии. Так, один из сопричастных к мероприятию выложил на сервисе объявление о продаже подарка, который организаторы дают участникам форума.

Речь идет об «абсолютно новом портфеле делегата» ПМЭФ. Продавец отмечает, что это «статусная вещь», которую «узнают в толпе». «Пыльник в комплекте. В наличии два портфеля», — пишет автор объявления. Стоимость портфеля — две тысячи рублей.

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Наиболее распространенный для ПМЭФ способ заработка — аренда люксового автомобиля с водителем. Средняя стоимость аренды составила 1300 рублей за час. Самой популярной моделью стал Mercedes-Benz E-класса — на него пришлось 46 процентов от всех созданных на «Юле» объявлений. Аренда автомобиля этой серии обойдется в среднем 1900 рублей.

На втором месте оказался BMW 7 серии — 23 процента от всех предложений. Такие автомобили можно арендовать в среднем за 1300 рублей в час. Далее следуют минивэны Mercedes-Benz V-Класса (1500 рублей в час), микроавтобусы Volkswagen Caravelle (800 рублей) и Toyota Camry (750 рублей).

Стоимость участия в ПМЭФ в 2018 году колеблется от 190 тысяч рублей до 255 тысяч. Форум проходит с 24 по 26 мая.

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