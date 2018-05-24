ВТБ обеспечит петербуржцев универсальными электронными картами

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников и председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Иван Филиппов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение, предусматривающее выпуск и обслуживание «Единой карты петербуржца» (ЕКТ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с церемонии подписания документа.

Жители города смогут использовать карту как банковскую и транспортную, в качестве носителя электронного полиса ОМС, размещать на ней электронно-цифровую подпись. Банковское приложение ЕКП позволит получать все виды выплат, зарплату, а также обеспечит безопасность платежей.

Первые единые карты петербуржца ВТБ намерен выпустить уже в третьем квартале 2018 года.

Анатолий Печатников обратил внимание на то, что у ВТБ большой опыт участия в крупнейших государственных и муниципальных проектах в сфере информационных технологий, социальной защиты, образования и транспорта. За счет интеграции банковской карты с городскими сервисами жители Санкт-Петербурга получат качественное продуктовое предложение, а также современные банковские услуги и сервисы.