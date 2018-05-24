Россиян отстранят от работы с допинг-тестами на ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) не допустит российских специалистов до процедур с допинг-пробами на чемпионате мира по футболу-2018. Об этом в четверг, 24 мая, сообщает The Times.

«Мое основное условие ведения антидопинговой политики в России состоит в том, что все от начала и до конца должно выполняться усилиями ФИФА без российского вмешательства», — обозначил свою позицию глава медицинского комитета ФИФА Мишель Д'Хуг.

22 мая стало известно, что ФИФА оправдала ряд футболистов сборной России, обвиненных в употреблении запрещенных препаратов. Дела, основанные на выводах главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, были закрыты ввиду нехватки доказательств.

21 мая немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что некоторые футболисты в составе сборной России сдавали «грязные» пробы еще в 2014 году. Имен игроков, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, немец не назвал.

Доклад Макларена основан на показаниях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В 2016 году россиянин сбежал в США, где стал информатором WADA.

Сборная России начала подготовку к домашнему чемпионату мира по футболу 18 мая. Мундиаль пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!