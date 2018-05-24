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«Дьявольский» трюк девушки-шопоголика поразил пользователей

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Британка под ником @gerbychic поделилась трюком, благодаря которому ей удается скрывать маниакальную любовь к покупкам в интернете от родителей ее парня. Об этом она рассказала в Twitter.

По словам девушки-шопоголика, она живет вместе со своим молодым человеком и его родственниками и не хочет, чтобы близкие знали о ее вредной привычке тратить все деньги на вещи из интернета. Поэтому @gerbychic начала заказывать товары на имя своего парня, так что все претензии от родителей получал только молодой человек. «Когда его нет рядом, я просто соглашаюсь с его родственниками по поводу того, что он тратит кучу денег на товары из интернета», — написала девушка.

Ее пост быстро набрал вирусную популярность: за несколько дней ему поставили более 43 тысяч лайков. В комментариях отметились другие девушки, которые взяли такой способ себе на заметку.

Как оказалось, некоторые из них уже давно практикуют обман родственников. «Я тоже так делаю! Так рада, что я не одна», — написала еще один шопоголик. Другие назвали план @gerbychic «дьявольски гениальным».

Ранее пользователи соцсетей похвастались свиданиями с бородатыми ящерицами: хозяева питомцев стали выкладывать фотографии, на которых они развлекались со своими пресмыкающимися.

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