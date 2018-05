Взрослые поиздевались над не расслышавшим название фигур ребенком

Пользователей Twitter насмешил ребенок, которому на дошкольных курсах дали задание нарисовать геометрические фигуры и подписать их. Мальчик выполнил задание, переведя в текст названия, которые он до этого только слышал.

Основываясь на созвучии, дошкольник трактовал слово triangle («треугольник») как chriego, square («квадрат») как sqr, circle («круг») как srko, diamond («ромб») как dimn, star («звезда») как sdr, а rectangle («прямоугольник») как ritigo.

«Бро, я должен был быть самым тупым дошкольником там», — приободрил мальчика пользователь, выложивший его работу в Twitter.

Твит вызвал оживленное обсуждение. Особенно пользователей удивило то, как ребенок услышал слово «треугольник».

«Я пытаюсь найти взаимосвязь между Чикаго и треугольником».

Взрослые предположили, как, по версии мальчика, звучали бы названия популярных песен. К примеру, строчка из песни Рианны звучала бы как Shine bright like a dimn, а саундтрек к мультфильму «Король лев» Circle Of Life — как Srko of life.

Пользователи принялись делиться случаями, когда сами неправильно расслышали какие-либо слова, и гадать, как бы могли звучать расхожие выражения, если бы люди опирались только на созвучие. «Однажды я произнес of как uv», — вспоминает пользователь JACKETBOYC(626).

«В десятом классе я сидел за своим столом почти пять минут, пытаясь правильно написать слово counter (счетчик). Потому что, как и большинство, я произношу его, как cowner», — пишет Emalee D. Egelund M.D.

Запись стала вирусной.

Некоторые признают, что удивлены тому, что дошкольник способен так близко к истине выразить услышанное на бумаге, а также поразились его внятному почерку. «Вы серьезно? Это удивительно для дошкольника. Даже почерк довольно хорош. Если бы это был второй класс, я был бы обеспокоен, но, черт возьми, chriegо — это удивительное описание слова "треугольник"», — заключил @TheCBApp.

