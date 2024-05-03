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03:58, 3 мая 2024Экономика

Российский суд арестовал активы JPMorgan и акции Commerzbank

Арбитражный суд Москвы арестовал активы JPMorgan и акции Commerzbank по иску ТКБ

Фото: pixabay.com

Арбитражный суд Москвы арестовал акции Commerzbank и активы JPMorgan по иску Транскапиталбанка (ТКБ). Об этом свидетельствуют данные из картотеки суда.

Приняты обеспечительные меры в виде ареста 100 процентов акций АО «Коммерцбанк (Евразия)», на денежные средства на всех банковских счетах, кроме счета типа С, счета типа И, открытых на имя Commerzbank AG, J. P. Morgan SE и их российских «дочек». Кроме того, арестованы ценные бумаги и недвижимое имущество в пределах суммы требований.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации российских активов, допускающий их передачу Украине для восстановления страны.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что ответ России на изъятие замороженных активов будет жестким. Она также назвала возможное изъятие российских активов разрушительным для мировой экономики.

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      Марина Совина
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