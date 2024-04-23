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11:31, 23 апреля 2024Экономика

Матвиенко предупредила о жестком ответе на изъятие российских активов

Матвиенко: у России готов ответ на случай изъятия замороженных активов
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: Совет Федерации / Flickr

Европеские страны знают, что ответ России на изъятие замороженных активов будет жестким. Об этом предупредила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что когда США готовили антироссийские санкции, «американцы себя несколько обезопасили». В то же время в случае принятия аналогичного решения в Евросоюзе, «с нашей стороны будет очень жесткий ответ, и адекватный ответ», заявила Матвиенко.

Спикер СФ также назвала возможное изъятие российских активов разрушительным для мировой экономики. По ее словам, этот беспрецедентный в мировой истории шаг не только разрушит, но и подорвет доверие в мировой экономике. «И конечно, он абсолютно незаконный, нелегитимный. И в Европе это все понимают, что этого делать нельзя», — отметила Матвиенко.

Палата представителей Конгресса США на внеплановой сессии 20 апреля приняла законопроект о выделении финансовой помощи Украине, включающий в себя, в том числе, положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. За законопроект проголосовали 360 конгрессменов, против — 58.

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