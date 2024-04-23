Матвиенко назвала последствия изъятия российских активов

Матвиенко предрекла разрушение мировой экономики из-за изъятия активов РФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала возможное изъятие российских активов разрушительным для мировой экономики. Ее интервью гендиректору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву публикует РИА Новости.

Матвиенко назвала данный шаг беспрецедентным в мировой истории, который не только разрушит, но и подорвет доверие в мировой экономике. «И конечно, он абсолютно незаконный, нелегитимный. И в Европе это все понимают, что этого делать нельзя», — назвала она последствия данного шага.

При этом спикер Совфеда указала, что при подготовке пакета антироссийских санкций Вашингтон себя несколько обезопасил, однако в Европе осознают, что со стороны Москвы будет очень жесткая реакция. Уже есть проект закона по ответным мерам и Совфед готов рассмотреть его незамедлительно.

Ранее Палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов России. В частности, документ допускает их передачу Киеву в качестве компенсации и для восстановления Украины.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что инициатива США станет предметом судебных исков.