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04:31, 3 мая 2024Наука и техника

Создана батарейка с защитой от проглатывания

Energizer создала горькую батарейку с красителем с защитой от проглатывания

Фото: Energizer

Американская компания Energizer создала батарейку с защитой от проглатывания. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По словам представителей фирмы, батарейки новой линейки покрыты специальным горьким составом. Он будет вызывать неприятные вкусовые ощущения, если положить аккумуляторный элемент в рот. В материалах Energizer говорится, что таким образом в компании стремятся защитить детей от последствий проглатывания батареек.

Также при контакте с жидкостью — например, после попадания в пищевод — батарейка начинает окрашивать ее в ярко-синий цвет. По словам специалистов, специфический цвет слюны однозначно указывает на то, что ребенок проглотил батарейку, и родителям необходимо срочно обратиться к врачам.

По словам доктора-педиатора Скотта Рикерта, дети часто обращают внимание и глотают круглые блестящие предметы. Рикерт отметил, что проглоченная батарейка может стать «бомбой замедленного действия» — элемент способен прожечь горло или пищевод ребенка за два часа. Поэтому при попадании батарейки в желудок ребенка доктор посоветовал срочно обращаться в экстренные службы.

В конце февраля компания Energizer представила на выставке MWC 2024 смартфон, имеющий рекордный по емкости аккумулятор. Модель Hard Case P28K получила батарею емкостью 28 тысяч миллиампер-часов.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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