Финансы Tele2 показали двузначные темпы роста

Оператор мобильной связи в 2017 году продемонстрировал рост финансовых показателей, однако такая динамика носила качественный характер. Об этом заявил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

«В прошлом году мы вышли на очень позитивные финансовые тренды в развитии компании, мы действительно росли двузначными цифрами по выручке, EBITDA и другие показатели рентабельности росли еще более быстрыми темпами», — отметил топ-менеджер.

При этом он подчеркнул, что данный рост «не носит характера демпинга или ускоренного прироста базы любой ценой». Это качественный рост, который происходит прежде всего за счет того, что компания работает со своей текущей базой.

«У нас действительно во многих регионах база растет, но этот рост довольно скромный — в абонентах он составляет менее 5 процентов. Однако нам удается наших традиционных пользователей голосовых услуг, digital-услуг, пользователей данных ускоренными темпами переводить на пакетные тарифы, что приводит к росту показателей и говорит о том, что даже на стагнирующем рынке мы можем показывать хорошие результаты», — отметил Сергей Эмдин.

Ранее, в апреле, оператор мобильной связи Tele2 запустил обновленную тарифную линейку «Мой Tele2», главная особенность которой — персонализация продукта. Тарифные планы разработаны по принципу конструктора, что позволяет клиентам настраивать предложения под себя, добавляя необходимое количество минут и интернет-трафика.