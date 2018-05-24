На ПМЭФ рассказали о превращении людей в киборгов

Технологические корпорации и холдинги в обозримом будущем не смогут обходиться без применения искусственного интеллекта. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил гендиректор Tele2 Сергей Эмдин, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В отрасли мобильной связи искусственный интеллект стал мейнстримом. Нельзя сказать, что в ближайшем будущем компании будут управляться искусственным интеллектом, но те, кто не будет пользоваться такими технологиями, проиграют или существенно отстанут. Причем как в прибыльности, так и в росте», — сказал он.

Топ-менеджер добавил, что в последние годы наблюдается катастрофический рост данных, который производят абоненты, машины, роботы. «Порядка 80 процентов данных, которые сегодня существуют, были созданы в последние 2-3 года. И объем продолжает расти очень быстрыми темпами. Но это сырые данные, мы должны научиться их обрабатывать», — отметил Эмдин.

На рынке, по его словам, появились улучшенные алгоритмы глубинного изучения (информации). Еще недавно такие алгоритмы были доступны только для ограниченного круга суперкомпьютеров. В настоящее время любая компания может позволить себе машины с искусственным интеллектом, обрабатывающие огромные массивы данных. «Это приводит к тому, что любую задачу, которую раньше мы решали благодаря опыту и интеллекту, можем доверить машине. Конкретный пример: строительство сети мы делаем, ориентируясь на анализ big data, значительно улучшилась сегментация аудитории», — резюмировал он.

Глава ABBYY Дмитрий Шушкин, в свою очередь, добавил, что люди «в хорошем смысле становятся киборгами». «Мы не делаем того, что рутинно, однообразно или слишком долго», — отметил он. Шушкин уточнил, что искусственный интеллект чаще всего применяется в двух областях: повышение эффективности по ряду задач, связанных с анализом данных, и составление более четкого портрета клиента. При этом он призвал не бояться замены человека машиной. Человечеству, по его мнению, нужно искать сферы, где можно повысить эффективность благодаря искусственному интеллекту, а не бояться беспилотных автомобилей или роботов.