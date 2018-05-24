Норвежцы захотели власти в WADA

Норвежский министр по делам детей, равноправия и социальной интеграции Линда Хеллеланд заявила, что хочет стать новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA). Ее слова приводит «Би-би-си».

«Я очень беспокоюсь за доверие к антидопинговому движению. WADA нуждается в большей независимости, прозрачности и демократии. Но для этого необходимо равноправное партнерство, а сейчас Олимпийское движение является более мощным партнером. Нам нужно усилить борьбу с допингом, нам нужно, чтобы WADA было органом, который тщательно следит за спортом», — заявила Хеллеланд.

По словам министра, опыт Норвегии в спорте поможет мировому сообществу. «Я родом из страны, где существует гендерное равенство, прозрачность и демократические процессы имеют наивысшее значение. Я хочу, чтобы в спортивном движении было что-то подобное», — добавила она.

В настоящее время главой WADA является шотландец Крэйг Риди, который был переизбран на трехлетний срок в 2016 году. В этом же году Хеллеланд стала вице-президентом агентства.

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