Глава ВТБ рассказал о перспективах улучшения отношений России и США

Россия и США вновь вступают в отношения, которые можно охарактеризовать как холодная война. Об этом в рамках Петербургского экономического форума заявил CNN президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Однако, по словам главы банка, больше, чем санкции, его беспокоит то, что «впервые за много-много лет или даже десятилетий россияне начинают верить в возможность не только холодной войны, но и третьей мировой».

«И сегодня мы определенно испытываем сильную обеспокоенность в плане безопасности, чего не было еще пять-десять лет назад. Это очень печально», — отметил Андрей Костин. Он также отметил, что и в российском обществе наблюдаются антиамериканские настроения, что тоже нехорошо, поскольку Россия «всегда была настроена очень дружественно и позитивно по отношению к Соединенным Штатам».

«Но сегодня эта атмосфера с введением санкций и взаимными обвинениями — все это совсем не помогает. Думаю, чем раньше мы это прекратим и начнем разворачивать процесс вспять, чем раньше президент Путин встретится с господином Трампом, и начнется диалог… На мой взгляд, тогда процесс развернется обратно», — подчеркнул глава банка.