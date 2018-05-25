ДОМ.РФ и платформа Vostok создадут российскую блокчейн-платформу для автоматизации процессов в жилищной сфере. Соответствующий меморандум в рамках Петербургского международного экономического форума подписали генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник и основатель, генеральный директор Waves Platform, директор по стратегии платформы Vostok Александр Иванов, передает корреспондент «Ленты.ру».

Сотрудничество позволит создать блокчейн-решение для участников рынка жилья, которое повысит прозрачность и качество их взаимодействия. Планируется, что на основе блокчейн-платформы будут созданы доверительные отношения между всеми участниками жилищного рынка: государственными органами, банками, ДОМ.РФ, Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства, Росреестром, застройщиками и страховыми компаниями. Это позволит автоматизировать процессы в сферах жилищного строительства, ипотечного кредитования, аренды недвижимости, реализации земельных участков и иных сферах деятельности ДОМ.РФ.

«Создание блокчейн-платформы позволит в перспективе перевести всю процедуру покупки жилья для граждан в онлайн и оформлять ипотечные кредиты, покупать, регистрировать жилье в режиме "одного окна"», — отметил генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник.

ДОМ.РФ в рамках сотрудничества сосредоточится на реализации интеграционного взаимодействия платформы с ИТ-системой участников и переносе собственных процессов на платформу Vostok. Со стороны платформы Vostok будет обеспечено создание и развитие блокчейн-платформы.