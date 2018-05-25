РЭЦ договорился о поддержке поставок SSJ-100 и MC-21 в Африку

Российский экспортный центр (РЭЦ) на полях ПМЭФ-2018 подписал меморандум о сотрудничестве с Африканским экспортно-импортным банком (Афрэксимбанком), госкорпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», «Научно-производственной корпорацией «Иркут» и акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого», передает корреспондент Ленты.ру.

Согласно условиям меморандума, стороны начнут проработку условий по вопросу реализации и финансирования проекта поставки африканским авиакомпаниям гражданских самолетов «SSJ-100» и «MC-21».

Алексей Тюпанов, исполнительный директор РЭЦ, заявил на церемонии подписания документа, что меморандум стал «логичным продолжением достигнутых ранее договоренностей между российскими представителями авиационной отрасли с африканской стороной при поддержке институтов развития обеих стран». «Африканский континент традиционно заинтересован в покупке самолетов российского производства. При этом авиационная отрасль является одной из приоритетных для нас, так как помимо самих самолетов такие сделки предполагают последующее развитие сервисных центров для обслуживания техники, то есть мы говорим не только о развитии экспорта продукции, но и об экспорте услуг — сфере с высокой добавленной стоимостью», — подчеркнул глава РЭЦ.

В конце 2017 года Минпромторг РФ выступил с предложением по использованию части средств из федерального бюджета в объеме до двух миллиардов рублей на последующую докапитализацию Российского экспортного центра для участия в допэмисии Афрэксимбанка — африканского института развития.