Британка нанесла российской девушке-бойцу первое поражение в карьере

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Анастасия Янькова проиграла британке Кейт Джексон в бою на турнире Bellator 200 в Лондоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в пятницу, 25 мая. Судьи единогласно отдали победу Джексон. Счет судейских записок — 30:26, 30:26, 29:27 в пользу британки.

Для российской спортсменки это поражение стало первым в карьере. До этого она провела пять боев, в каждом из которых победила.

Янькова — обладательница Кубка России по тайскому боксу. На счету россиянки пять боев (три в Bellator), в которых она одержала пять побед. В активе 31-летней Джексон 10 побед, три поражения и одна ничья.

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