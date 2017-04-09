Россиянка Янькова победила на турнире Bellator 176

Российский боец смешанного стиля (ММА) Анастасия Янькова одержала победу над гречанкой Элиной Каллионидой на турнире Bellator 176. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Шоу Bellator 176 состоялось в итальянском Турине 8 апреля. Поединок прошел в промежуточной весовой категории до 59 килограммов.

Янькова доминировала на протяжении всего боя, используя преимущество в габаритах. Поединок продлился три раунда. В итоге судьи единогласно отдали победу 26-летней россиянке.

Янькова — обладательница Кубка России по тайскому боксу. На счету россиянки пять боев (три в Bellator), в которых она одержала пять побед. В активе Каллиониду пять побед при двух поражениях.