Пишущие об ММА журналисты провели бой на турнире Fight Nights

Журналист «Вестника ММА» Никита Бурчак и его коллега из «Московского комсомольца» Алексей Сафонов провели поединок по правилам ММА в рамках бойцовского вечера Fight Nights Global 62 в Москве. Видео опубликовано на YouTube-канале промоушена.

Поединок прошел в весовой категории до 93 килограммов. В начале второго раунда победу нокаутом одержал Бурчак, доминировавший на протяжении большей части боя.

Встреча Бурчака и Сафонова на ринге прошла в рамках проекта «Звездный бой». Fight Nights дает возможность спортсменам-любителям проводить бои в один вечер с профессионалами.